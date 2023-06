BVB-Aktie unverändert: Dortmund will Mexikaner Álvarez von Ajax scheinbar nicht verpflichten und holt wohl spanisches Megatalent Diallo

: Manchester United Q3 revenue rose 11.3% to GBP170.0 mln, adj. per-share loss narrows 46% to GBM7.41

Dank günstigerer Energie: Deutsche Importpreise mit deutlichem Rückgang im Mai. Virgin Galactic mit erstem kommerziellen Flug ins All. Vodafone startet für einige Kunden 5G-Telefonie. Nike enttäuscht Gewinnerwartungen. VW will in Nordamerika auch Teslas Ladenetz für E-Autos. BVB will Mexikaner Álvarez von Ajax scheinbar nicht verpflichten.