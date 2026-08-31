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Medienberichte

NVIDIA plant offenbar Übernahme von Hugging Face - Aktie springt an

NVIDIA plant offenbar Übernahme von Hugging Face - Aktie springt an

NVIDIA steht Medienberichten zufolge vor der Übernahme der KI-Plattform Hugging Face.

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NVIDIA steht offenbar vor Übernahme von Hugging Face

Der Wirtschaftsdienst "The Information" berichtete am 26. August unter Berufung auf eine eingeweihte Person, NVIDIA und Hugging Face hätten sich auf einen Kaufpreis von rund 12,9 Milliarden US-Dollar geeinigt. Nach Angaben des Wirtschaftsportals Business Insider seien die Gespräche allerdings noch nicht abgeschlossen. Weder NVIDIA noch Hugging Face haben den Deal bislang bestätigt. Hugging Face betreibt eine Plattform für quelloffene KI-Modelle mit mehr als 13 Millionen Entwicklern. Der Kauf wäre die größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte von NVIDIA.
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NVIDIA hatte am 26. August Quartalszahlen vorgelegt: Der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal (Fiskaljahr 2027) stieg um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden US-Dollar. Allein das Rechenzentrumsgeschäft trug 89 Milliarden bei. Im laufenden Quartal stellt der Konzern rund 108 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Einen Tag später legte die Aktie um 8,7 Prozent zu - der größte Tagesanstieg seit April 2025, wie das Wall Street Journal berichtete.

Die NVIDIA-Aktie wird am Montag an der NASDAQ zeitweise 0,28 Prozent höher bei 218,15 US-Dollar gehandelt.

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