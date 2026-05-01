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Mediengruppe DuMont will weiter in KI investieren - Ergebnis 2025 gesteigert

18.05.26 09:07 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Die Medien- und Technologiegruppe DuMont will in diesem Jahr weiter wachsen. Bereits 2025 hatten Erlöse und Ergebnis zugelegt. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr um 5 Prozent auf 474 Millionen Euro (Vorjahr: 451,2 Millionen Euro), wie das Unternehmen in Köln mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um 16,5 Millionen Euro auf gut 100 Millionen Euro.

Umsatz und Ergebnis verbesserten sich damit zum fünften Mal in Folge. Auch das laufende Geschäftsjahr 2026 habe gut begonnen, hieß es. Zum Nettogewinn machte das Unternehmen keine Angaben.

In mehreren Geschäftsfeldern aktiv

DuMont hat sich in den vergangenen Jahren als Gruppe gewandelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei Bereiche: Regionalmedien, Business Information - hier werden etwa Daten für Unternehmen und Institutionen aufbereitet - und Marketing Technology mit Marketing-Software für Vertrieb und Kommunikation. Zudem ist DuMont mit seinem Buchverlag aktiv.

Wachstumstreiber seien 2025 die steigende Nachfrage nach datenbasierten Informationsdiensten sowie der Ausbau digitaler Marketingtechnologien gewesen. "Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 zeigt, dass unsere strategische Ausrichtung trägt", erklärte DuMont-Chef Christoph Bauer.

Investiert worden sei in Künstliche Intelligenz (KI), digitale Produkte und Plattformtechnologien. Diesen Weg gehe DuMont weiter, sagte Chief Operating Officer (COO) Oliver Eckert. Es werde "konsequent in KI investiert", etwa für Prozesse im Unternehmen sowie für Produkte und Geschäftsmodelle.

Tageszeitungsgeschäft stark rückläufig

Im Bereich Regionalmedien sei das traditionsreiche Tageszeitungsgeschäft ("Kölner Stadt-Anzeiger", "Express", "Kölnische Rundschau") dagegen stark rückläufig. Wie viele Verlagshäuser hat DuMont mit einem Auflagenrückgang zu kämpfen.

Das mehr als 400 Jahre alte Familienunternehmen zählt aktuell etwa 2.000 Beschäftigte./amr/DP/nas