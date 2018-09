Medienkonzern Gannett zahlt Dividende aus

Der amerikanische Medienkonzern Gannett Co. Inc. (ISIN: US36473H1041, NYSE: GCI) schüttet am heutigen Montag eine Quartalsdividende von 16 US-Cents je Aktie aus. Record date war der 10. September. Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet unverändert 0,64 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 10,35 US-Dollar (Stand: 21. September 2018) bei 6,18 Prozent.

Gannett ist im Jahr 1906 gegründet worden. Der Medienkonzern kündigte Ende 2014 an, sich in zwei börsennotierte Unternehmen mit den Sparten Broadcast & Digital und Verlagswesen aufzuteilen. Zu Gannett gehört unter anderem die Tageszeitung USA TODAY. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 erzielte das Unternehmen einen operativen Umsatz von 730,77 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 774,51 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2018 mit 10,7 Prozent im Minus und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 1,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. September 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de