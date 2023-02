Medienkonzern Relx will Dividende erhöhen und erneut Aktien zurückkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der britische Medienkonzern RELX will nach einem erfolgreichen Jahr die Dividende erhöhen und eigene Aktien zurückkaufen. Die Aktionäre sollen für 2022 je Schein 54,6 Pence erhalten und damit ein Zehntel mehr als noch im Vorjahr, wie das im Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) notierte Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Zudem kündigte Konzernchef Erik Engstrom weitere Aktienrückkäufe an. Die Papiere stiegen in London zum Handelsstart auf ein Rekordhoch.

Relx will im laufenden Jahr eigene Anteile im Volumen von bis zu 800 Millionen Pfund (902,5 Mio Euro) erwerben. 150 Millionen Pfund seien bereits erreicht, hieß es. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen demnach eigene Aktien für eine halbe Milliarde Pfund zurückgekauft.

2022 legte der Konzern dank besserer Geschäfte mit Datenbanken und Analyseprodukten deutlich zu. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um fast ein Fünftel auf 8,55 Milliarden britische Pfund. Auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Währungskurse lag das Plus bei etwa der Hälfte.

Dank Kostensenkungen legte das bereinigte operative Ergebnis um gut ein Fünftel auf knapp 2,7 Milliarden Pfund zu. Analysten hatten bei beiden Kennziffern in etwa diese Größenordnung erwartet.

Unter dem Strich stieg der Gewinn um elf Prozent auf 1,6 Milliarden Pfund.

Den Ausblick auf das laufende Jahr formulierte der Relx-Vorstand nur vage. Umsatz und Betriebsgewinn dürften über dem historischen Niveau bleiben. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) dürfte auf Basis konstanter Wechselkurse erneut "stark zulegen"./ngu/stw/mis