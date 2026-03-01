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Medienmanager Schultz-Homberg wechselt zu Madsack

18.03.26 16:19 Uhr

KÖLN/HANNOVER (dpa-AFX) - Der bisherige Chef der Kölner Stadt-Anzeiger Medien, Thomas Schultz-Homberg, wechselt zur Madsack Mediengruppe. Er werde zum 1. Mai Chief Transformation Officer (CTO) und Mitglied der Konzerngeschäftsleitung, hieß es in einer Mitteilung von Madsack. Die neu geschaffene CTO-Position solle zentrale Transformationsprojekte in den Bereichen KI und digitale Technologien bündeln.

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Der Chef der Madsack Mediengruppe, Thomas Düffert, sprach in einer Mitteilung davon, dass man "in der Crunchtime auf dem Weg zu einem digitalen Medienunternehmen" sei. Mit Thomas Schultz-Homberg gewinne man eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die strategische Kompetenz mit operativer Umsetzungsstärke verbinde.

Neue Wege für digitale Transformation

Die Position als Chef der Kölner Stadt-Anzeiger Medien übernimmt zum 1. April Oliver Eckert zusätzlich zu seiner Funktion als für das operative Geschäft zuständiger Vorstand (COO, Chief Operating Officer) von DuMont. Das teilten die Kölner Stadt-Anzeiger Medien mit.

DuMont-Chef Christoph Bauer sagte in der Mitteilung, dass er sich freue, dass Eckert die Verantwortung für die Kölner Stadt-Anzeiger Medien übernehme. Außerdem betonte er, dass Schultz-Homberg die Kölner Stadt-Anzeiger Medien in einer anspruchsvollen Phase mit großer Klarheit und unternehmerischer Konsequenz geführt habe. Er habe wichtige strukturelle Grundlagen für die Zukunft gelegt./svv/DP/zb