PARIS (dpa-AFX) - Reichweitenstarke Influencer müssen sich bei ihren Beiträgen zur Präsidentschaftswahl in Frankreich künftig ähnlich wie Radio- und Fernsehsender an Regeln halten und Kandidatinnen und Kandidaten gleichberechtigt Raum geben. Das teilte die französische Aufsichtsbehörde für audiovisuelle und digitale Kommunikation, Arcom, mit.

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Einige Influencerinnen und Influencer spielten in der öffentlichen Debatte mit Millionen Abrufen eine Rolle, die mit der des Fernsehens vergleichbar sei. Gerade für junge Menschen seien sie eine wichtige Informationsquelle, argumentiert Arcom. Im April und im Mai wird in Frankreich in zwei Wahlrunden ein neues Staatsoberhaupt gewählt.

Was genau müssen Influencer beachten?

Die Auflagen für Influencer für die Wahlkampfzeit weichen etwas von denen ab, an die sich Fernsehen und Radio halten müssen. So gelten sie mitunter erst ab einem späteren Zeitpunkt. Ab Mitte März müssen Präsidentschaftskandidaten eine Sichtbarkeit haben, die ihrer Repräsentativität entspricht. Ab dem 5. April müssen dann alle Anwerber auf den Élysée-Palast gleich oft vorkommen und auch in gleichwertigen Formaten. Statt der Kandidaten selbst können auch Unterstützer zu Wort kommen. Die Influencer müssen zudem aufrichtig berichten und auf Wahlwerbung verzichten. Wie genau das kontrolliert werden soll, gab Arcom nicht bekannt.

Für alle Influencerinnen und Influencer gelten die Regeln allerdings nicht. Arcom zufolge betreffen sie nur solche Menschen, die reichweitenstark sind und regelmäßig zu politischen und gesellschaftlichen Themen Videos veröffentlichen. Wer etwa Sport oder Videospielcontent macht, ist ausgenommen./rbo/DP/he