Medifast schüttet Dividende aus

Das amerikanische Unternehmen Medifast Inc. (ISIN: US58470H1014, NYSE: MED) wird am heutigen Donnerstag eine Quartalsdividende in Höhe von 1,13 US-Dollar an die Aktionäre auszahlen. Record date war der 27. Dezember 2019.Im Vergleich zum Vorquartal (75 Cents) ist dies eine Anhebung um 51 Prozent.

Auf Jahressicht beträgt die Gesamtzahlung 4,52 US-Dollar, was beim aktuellen Börsenkurs von 102,40 US-Dollar einer Dividendenrendite von 4,41 Prozent entspricht. Im Februar 2016 wurde die erste Dividende ausbezahlt (0,25 US-Dollar).

Medifast ist 1980 gegründet worden. Das Unternehmen mit Sitz in Owings Mills, Maryland, bietet Lebensmittel sowie Konzepte zur Gewichtsreduktion an. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 190,06 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 139,24 Mio. US-Dollar). Der Ertrag lag bei 15,90 Mio. US-Dollar nach 13,78 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 6,55 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. Februar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de