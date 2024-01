Medigene Aktie News: Medigene am Montagvormittag im Bullenmodus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Medigene. Zuletzt konnte die Aktie von Medigene zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 11,3 Prozent auf 1,58 EUR.

Die Medigene-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 13:57 Uhr 11,3 Prozent im Plus bei 1,58 EUR. Die Medigene-Aktie legte bis auf 1,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 233.290 Medigene-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 2,29 EUR markierte der Titel am 13.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 1,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 17.08.2023 lud Medigene zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Medigene am 21.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,770 EUR je Medigene-Aktie.

