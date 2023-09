Medigene Aktie News: Medigene verbilligt sich am Freitagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Medigene. Zuletzt ging es für die Medigene-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 1,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 15:36 Uhr 1,1 Prozent auf 1,85 EUR. In der Spitze fiel die Medigene-Aktie bis auf 1,82 EUR. Mit einem Wert von 1,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.336 Medigene-Aktien.

Bei 2,46 EUR erreichte der Titel am 25.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,33 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,51 EUR fiel das Papier am 19.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Medigene-Aktie.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Medigene Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,790 EUR je Medigene-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Diese Unternehmen waren die größten Kapitalvernichter 2021

Hot Stocks heute: Konter möglich, BioNTech-Trade gestartet, Gold hopp oder top