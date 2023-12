Medigene Aktie News: Medigene haussiert am Freitagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Medigene. Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,5 Prozent auf 1,64 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für das Medigene-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 1,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Medigene-Aktie sogar auf 1,64 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Medigene-Aktien beläuft sich auf 257 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,40 EUR) erklomm das Papier am 01.12.2022. Gewinne von 46,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,41 EUR am 01.11.2023. Mit Abgaben von 13,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Medigene ließ sich am 17.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Medigene am 21.03.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,770 EUR je Medigene-Aktie.

