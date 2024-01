Medigene Aktie News: Medigene am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Medigene gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 1,59 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 3,9 Prozent auf 1,59 EUR. In der Spitze legte die Medigene-Aktie bis auf 1,60 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.708 Medigene-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 2,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Medigene-Aktie mit einem Kursplus von 45,11 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.12.2023 bei 1,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Medigene gewährte am 17.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,770 EUR je Medigene-Aktie in den Büchern stehen.

