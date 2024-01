Kursverlauf

Medigene Aktie News: Medigene macht am Vormittag Boden gut

02.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Medigene zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Medigene-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,6 Prozent im Plus bei 1,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Medigene-Papiere um 09:02 Uhr 4,6 Prozent. In der Spitze gewann die Medigene-Aktie bis auf 1,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 657 Medigene-Aktien den Besitzer. Bei 2,30 EUR erreichte der Titel am 09.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,20 Prozent. Bei 1,35 EUR fiel das Papier am 14.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Medigene-Aktie 15,36 Prozent sinken. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Medigene am 17.08.2023 vor. Medigene wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. In der Medigene-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,770 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht Hot Stocks heute: Besprechung: Fresenius, LPKF Laser und Medigene Diese Unternehmen waren die größten Kapitalvernichter 2021

