Medigene Aktie News: Medigene gibt am Vormittag ab

Die Aktie von Medigene gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Medigene-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 1,75 EUR abwärts.

Um 08:00 Uhr ging es für die Medigene-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 1,75 EUR. Der Kurs der Medigene-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,75 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,75 EUR. Von der Medigene-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 300 Stück gehandelt.

Am 25.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,71 Prozent würde die Medigene-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 17.08.2023 hat Medigene in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Medigene am 26.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,770 EUR je Medigene-Aktie belaufen.

