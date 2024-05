Medigene Aktie News: Medigene am Freitagvormittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Medigene. Die Medigene-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 1,50 EUR ab.

Das Papier von Medigene befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 1,50 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Medigene-Aktie bei 1,50 EUR. Bei 1,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 13.429 Medigene-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,74 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Medigene-Aktie mit einem Kursplus von 82,83 Prozent wieder erreichen. Am 14.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,89 Prozent würde die Medigene-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Medigene-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Medigene 0,000 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Medigene am 26.03.2020 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,59 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Medigene 3,59 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,427 EUR je Medigene-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

