Medigene Aktie News: Medigene verteuert sich am Freitagmittag kräftig

Medigene im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Medigene. Das Papier von Medigene legte zuletzt zu und stieg im GVIE-Handel um 7,8 Prozent auf 1,59 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Medigene zulegen und verteuerte sich in der GVIE-Sitzung um 7,8 Prozent auf 1,59 EUR. Im Tageshoch stieg die Medigene-Aktie bis auf 1,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.300 Medigene-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,83 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 1,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,23 Prozent könnte die Medigene-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Medigene am 17.08.2023.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Medigene-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,770 EUR je Medigene-Aktie belaufen.

