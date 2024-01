Medigene Aktie News: Medigene am Vormittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Medigene gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Medigene-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 1,60 EUR.

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 1,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Medigene-Aktie bis auf 1,60 EUR. Mit einem Wert von 1,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Medigene-Aktie belief sich zuletzt auf 3 Aktien.

Am 09.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 43,75 Prozent Plus fehlen der Medigene-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,35 EUR. Abschläge von 15,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 17.08.2023 hat Medigene die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Medigene am 21.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Medigene-Verlust in Höhe von -0,770 EUR je Aktie aus.

