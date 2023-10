Medigene Aktie News: Medigene am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Medigene gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Medigene-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 1,75 EUR.

Um 09:03 Uhr fiel die Medigene-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 1,75 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Medigene-Aktie bei 1,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,76 EUR. Zuletzt wechselten 3.000 Medigene-Aktien den Besitzer.

Am 25.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,45 EUR an. 40,00 Prozent Plus fehlen der Medigene-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,29 Prozent.

Am 17.08.2023 legte Medigene die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Medigene die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Medigene im Jahr 2023 -0,770 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

