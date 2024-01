Medigene Aktie News: Medigene am Freitagmittag tiefer

IRW-News: Medigene AG: Medigene AG nimmt an der 42. Jahrestagung der J.P. Morgan Healthcare Conference teil

Medigene Aktie News: Medigene am Vormittag im Minus

Medigene Aktie News: Medigene am Donnerstagmittag mit Einbußen

Medigene Aktie News: Medigene am Donnerstagnachmittag im Tiefenrausch

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels schwächer

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter

Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer

Heute im Fokus

Bank of America gibt Kaufempfehlung für Siemens auf. RATIONAL-Aktie setzt Kurskorrektur fort. Tesla ruft 1,6 Millionen Autos in China zurück. Zalando-Aktie nähert sich weiter ihrem Rekordtief. BVB-Kapitän Can würde sich über Sancho-Rückkehr freuen - Wechselgespräche ziehen sich aber hin. Französische Supermarkt-Kette Leclerc stärkt Carrefour im Preisstreit mit PepsiCo den Rücken.