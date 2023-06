Medigene Aktie News: Anleger decken sich am Montagmittag mit Medigene ein

Aktien in diesem Artikel Medigene 1,58 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Das Papier von Medigene konnte um 10:52 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 5,5 Prozent auf 1,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Medigene-Aktie bei 1,64 EUR. Bei 1,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.811 Medigene-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2022 markierte das Papier bei 2,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Medigene-Aktie 73,17 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,51 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,23 Prozent.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Medigene 2023 einen Verlust in Höhe von -0,760 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Diese Unternehmen waren die größten Kapitalvernichter 2021

Hot Stocks heute: Konter möglich, BioNTech-Trade gestartet, Gold hopp oder top

Ausgewählte Hebelprodukte auf Medigene Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Medigene Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Medigene

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com