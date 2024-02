Fokus auf Aktienkurs

Medigene Aktie News: Medigene am Mittag höher

06.02.24 12:05 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Medigene. Die Medigene-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 1,50 EUR.

Die Medigene-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:40 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 1,50 EUR. Kurzfristig markierte die Medigene-Aktie bei 1,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.592 Medigene-Aktien. Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 2,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 51,33 Prozent Plus fehlen der Medigene-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Medigene-Aktie 11,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Medigene ließ sich am 17.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Medigene im Jahr 2023 -0,790 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht Hot Stocks heute: Besprechung: Fresenius, LPKF Laser und Medigene Diese Unternehmen waren die größten Kapitalvernichter 2021

