Medigene Aktie News: Medigene am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Medigene gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Medigene befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 1,52 EUR ab.

Um 15:42 Uhr ging es für die Medigene-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 1,52 EUR. Die Medigene-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,40 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 75.244 Medigene-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Medigene-Aktie mit einem Kursplus von 81,02 Prozent wieder erreichen. Am 14.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Medigene-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.

Am 26.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Medigene ebenfalls 0,00 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,59 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,59 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Medigene Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Medigene.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR je Medigene-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Hot Stocks heute: Besprechung: Fresenius, LPKF Laser und Medigene

Hot Stocks heute: Konter möglich, BioNTech-Trade gestartet, Gold hopp oder top