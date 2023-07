Medigene Aktie News: Anleger schicken Medigene am Vormittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Medigene gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Medigene-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 1,85 EUR ab.

Das Papier von Medigene befand sich um 09:02 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,4 Prozent auf 1,85 EUR ab. Die Medigene-Aktie sank bis auf 1,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 500 Medigene-Aktien.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 2,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Medigene-Aktie derzeit noch 43,63 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 EUR. Dieser Wert wurde am 17.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 18,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Medigene-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Medigene rechnen Experten am 08.08.2024.

In der Medigene-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,760 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

