Medigene Aktie News: Medigene am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Medigene gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Medigene-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 1,57 EUR.

Die Medigene-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr um 4,3 Prozent auf 1,57 EUR ab. In der Spitze büßte die Medigene-Aktie bis auf 1,51 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,59 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 19.009 Medigene-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Medigene-Aktie. Am 29.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,18 Prozent würde die Medigene-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Medigene gewährte am 17.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Medigene-Verlust in Höhe von -0,790 EUR je Aktie aus.

