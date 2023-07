Medigene Aktie News: Medigene wird am Nachmittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Medigene. Die Medigene-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 1,85 EUR.

Die Aktie notierte um 16:06 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 1,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Medigene-Aktie bis auf 1,83 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,96 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 30.545 Medigene-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,62 EUR) erklomm das Papier am 06.08.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Medigene-Aktie somit 29,39 Prozent niedriger. Am 19.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Medigene wird am 02.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Medigene-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

2023 dürfte Medigene einen Verlust von -0,760 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

