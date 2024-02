Medigene Aktie News: Medigene zieht am Donnerstagnachmittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Medigene gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Medigene-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 1,54 EUR.

Die Medigene-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:38 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 1,54 EUR. Kurzfristig markierte die Medigene-Aktie bei 1,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Medigene-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.802 Stück gehandelt.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 2,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Medigene-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.12.2023 Kursverluste bis auf 1,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,05 Prozent würde die Medigene-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Medigene-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR.

Medigene ließ sich am 17.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,790 EUR je Medigene-Aktie.

