Medigene Aktie News: Medigene am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Medigene. Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 1,76 EUR.

Das Papier von Medigene gab in der Stuttgart-Sitzung ab. Um 11:50 Uhr ging es um 4,9 Prozent auf 1,76 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Medigene-Aktie ging bis auf 1,76 EUR. Bei 1,79 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 5.900 Medigene-Aktien.

Am 25.11.2022 markierte das Papier bei 2,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Medigene-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,41 EUR ab. Mit Abgaben von 19,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Medigene gewährte am 17.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Medigene rechnen Experten am 13.11.2024.

In der Medigene-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,770 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

