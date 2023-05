Medigene Aktie News: Medigene am Mittwochnachmittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Medigene 1,65 EUR

Die Medigene-Aktie bewegte sich um 15:54 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 1,66 EUR. In der Spitze gewann die Medigene-Aktie bis auf 1,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der Medigene-Aktie ging bis auf 1,65 EUR. Bei 1,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 30.451 Medigene-Aktien.

Am 12.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Medigene-Aktie ist somit 81,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,56 EUR. Dieser Wert wurde am 02.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Medigene-Aktie damit 6,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Medigene-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Medigene-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

2023 dürfte Medigene einen Verlust von -0,760 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

