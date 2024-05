Medigene Aktie News: Medigene wird am Freitagvormittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Medigene gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Medigene-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 1,42 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:02 Uhr 1,4 Prozent auf 1,42 EUR. Der Kurs der Medigene-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,42 EUR nach. Bei 1,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 187 Medigene-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,74 EUR an. Mit einem Zuwachs von 93,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.12.2023 bei 1,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,09 Prozent könnte die Medigene-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Medigene am 26.03.2020 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Medigene ebenfalls 0,00 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Medigene mit einem Umsatz von insgesamt 3,59 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Medigene-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,427 EUR je Medigene-Aktie belaufen.

