Medigene Aktie News: Medigene am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Medigene zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Medigene zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,6 Prozent auf 1,90 EUR.

Um 15:46 Uhr ging es für das Medigene-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 1,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Medigene-Aktie sogar auf 1,90 EUR. Bei 1,88 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 9.898 Medigene-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Medigene-Aktie derzeit noch 36,84 Prozent Luft nach oben. Am 19.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,79 Prozent.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Medigene-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Medigene im Jahr 2023 -0,760 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

