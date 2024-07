Medigene Aktie News: Medigene verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Medigene. Die Medigene-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 1,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 1,12 EUR. Bei 1,12 EUR markierte die Medigene-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.639 Medigene-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2024 auf bis zu 2,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Medigene-Aktie 144,87 Prozent zulegen. Am 01.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Medigene-Aktie liegt somit 6,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 26.03.2020 äußerte sich Medigene zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,59 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,59 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Medigene am 08.08.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,370 EUR je Aktie in den Medigene-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Hot Stocks heute: Besprechung: Fresenius, LPKF Laser und Medigene

Hot Stocks heute: Konter möglich, BioNTech-Trade gestartet, Gold hopp oder top