Medigene Aktie News: Medigene zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Die Aktie von Medigene zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 1,69 EUR zu.

Die Medigene-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 1,69 EUR. Die Medigene-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,69 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.100 Medigene-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.11.2022 bei 2,45 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,97 Prozent könnte die Medigene-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Medigene-Aktie 11,24 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Medigene am 17.08.2023 vor.

Medigene wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,770 EUR je Medigene-Aktie.

