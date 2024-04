Medigene Aktie News: Medigene steigt am Freitagvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Medigene zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 2,19 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:02 Uhr ging es für das Medigene-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 2,19 EUR. Die Medigene-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,19 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,19 EUR. Von der Medigene-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Medigene-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,35 EUR am 14.12.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Medigene-Aktie mit einem Verlust von 38,36 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Medigene 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Medigene am 17.08.2023 vor.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Medigene einen Verlust von -0,440 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

