Medigene Aktie News: Medigene am Donnerstagmittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Medigene. Die Medigene-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 1,67 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Medigene-Aktie um 12:00 Uhr im Stuttgart-Handel bei 1,67 EUR. Die Medigene-Aktie legte bis auf 1,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Medigene-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,66 EUR aus. Bei 1,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 3.350 Medigene-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.11.2022 bei 2,44 EUR. 46,11 Prozent Plus fehlen der Medigene-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Medigene-Aktie mit einem Verlust von 9,58 Prozent wieder erreichen.

Am 17.08.2023 legte Medigene die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Medigene Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Medigene rechnen Experten am 13.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,770 EUR je Medigene-Aktie stehen.

