Medigene Aktie News: Medigene steigt am Dienstagvormittag

Die Aktie von Medigene gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,1 Prozent auf 1,49 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:13 Uhr 2,1 Prozent auf 1,49 EUR. In der Spitze gewann die Medigene-Aktie bis auf 1,58 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,58 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.142 Medigene-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 2,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,36 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 1,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Medigene-Aktie ist somit 5,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 17.08.2023 hat Medigene die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Medigene Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Medigene einen Verlust von -0,770 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

