Medigene Aktie News: Medigene am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Medigene. Die Medigene-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 1,56 EUR.

Die Medigene-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 1,56 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Medigene-Aktie bis auf 1,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 369 Medigene-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 2,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,35 EUR. Dieser Wert wurde am 14.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Medigene 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Medigene am 17.08.2023.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Medigene am 21.03.2024 präsentieren.

In der Medigene-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,790 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

