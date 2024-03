Medigene Aktie News: Medigene am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Medigene zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Medigene-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 1,54 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:56 Uhr die Medigene-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 1,54 EUR. In der Spitze gewann die Medigene-Aktie bis auf 1,56 EUR. In der Spitze büßte die Medigene-Aktie bis auf 1,54 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,54 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 13.864 Medigene-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 2,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 48,53 Prozent Plus fehlen der Medigene-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Medigene-Aktie damit 10,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Medigene-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Medigene am 17.08.2023.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Medigene am 28.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,790 EUR je Aktie in den Medigene-Büchern.

