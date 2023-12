Medigene Aktie News: Medigene fällt am Mittwochmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Medigene gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Medigene-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 1,47 EUR.

Die Medigene-Aktie wies um 11:23 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 1,47 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Medigene-Aktie ging bis auf 1,47 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,48 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 13.143 Medigene-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,30 EUR) erklomm das Papier am 15.12.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Medigene-Aktie 56,46 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 1,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Medigene-Aktie derzeit noch 4,08 Prozent Luft nach unten.

Medigene ließ sich am 17.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,770 EUR je Aktie in den Medigene-Büchern.

Redaktion finanzen.net

