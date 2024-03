Medigene Aktie News: Medigene am Donnerstagvormittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Medigene. Der Medigene-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 1,47 EUR.

Die Medigene-Aktie notierte um 09:15 Uhr im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 1,47 EUR. In der Spitze fiel die Medigene-Aktie bis auf 1,47 EUR. Bei 1,55 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Zuletzt wechselten via Stuttgart 1.300 Medigene-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 2,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,38 Prozent könnte die Medigene-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 14.12.2023 Kursverluste bis auf 1,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,14 Prozent würde die Medigene-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Medigene-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Medigene 0,000 EUR aus.

Medigene gewährte am 17.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Am 26.03.2025 wird Medigene schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,790 EUR je Medigene-Aktie.

Redaktion finanzen.net

