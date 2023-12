Medigene Aktie News: Medigene am Donnerstagvormittag gefragt

Medigene im Fokus

Die Aktie von Medigene zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 1,42 EUR.

Das Papier von Medigene konnte um 09:17 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 1,42 EUR. Die Medigene-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,49 EUR an. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,43 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 5.504 Medigene-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,30 EUR an. 62,54 Prozent Plus fehlen der Medigene-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 1,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Medigene-Aktie.

Am 17.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Medigene 2023 einen Verlust in Höhe von -0,770 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Hot Stocks heute: Besprechung: Fresenius, LPKF Laser und Medigene

Diese Unternehmen waren die größten Kapitalvernichter 2021