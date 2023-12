Medigene Aktie News: Medigene verliert am Freitagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Medigene gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Medigene-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 1,43 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:23 Uhr 2,4 Prozent auf 1,43 EUR. Die Abwärtsbewegung der Medigene-Aktie ging bis auf 1,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,50 EUR. Der Tagesumsatz der Medigene-Aktie belief sich zuletzt auf 4.445 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,32 EUR erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 62,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 17.08.2023 äußerte sich Medigene zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals.

Medigene dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

2023 dürfte Medigene einen Verlust von -0,770 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

