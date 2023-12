Medigene Aktie News: Medigene am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Medigene gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Medigene-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 1,50 EUR.

Die Medigene-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 1,50 EUR. Bei 1,50 EUR markierte die Medigene-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Medigene-Aktie belief sich zuletzt auf 247 Aktien.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,32 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 1,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,70 Prozent könnte die Medigene-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 17.08.2023 legte Medigene die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Medigene Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,770 EUR je Aktie in den Medigene-Büchern.

