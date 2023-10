Medigene Aktie News: Medigene zeigt sich am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Medigene. Die Medigene-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 1,69 EUR.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 1,69 EUR zu. Die Medigene-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 150 Medigene-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 2,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Medigene-Aktie 12,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Medigene veröffentlichte am 17.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Medigene wird am 26.10.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Medigene die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Medigene-Verlust in Höhe von -0,770 EUR je Aktie aus.

