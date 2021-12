Medigene Aktie News: Medigene nahezu unverändert

GO

DAX weit im Plus -- Asiens Börsen schließen höher -- Airbus sticht Boeing mit Qantas-Order aus -- Fed beschleunigt Ausstieg aus lockerer Geldpolitik -- METRO, Deutsche Post im Fokus

AUDI erhöht Investitionen in Elektromobilität. Lufthansa gegen Verbraucherschutzpläne der Ampel beim Fliegen. WACKER CHEMIE will Emissionen bis 2030 um 50 Prozent senken. Markit: Vierte Corona-Welle bringt deutsches Wirtschaftswachstum zum Stillstand. Intel investiert in Malaysia. EVOTEC erhält Millionen-Förderung von Bill & Melinda Gates Foundation.