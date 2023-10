Medigene Aktie News: Medigene tendiert am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Medigene gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Medigene-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 1,58 EUR.

Die Aktie notierte um 15:44 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 1,58 EUR. Das Tagestief markierte die Medigene-Aktie bei 1,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,58 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 12.313 Medigene-Aktien den Besitzer.

Am 25.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 2,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Medigene-Aktie.

Am 17.08.2023 legte Medigene die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Medigene Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Medigene.

Analysten gehen davon aus, dass Medigene 2023 einen Verlust in Höhe von -0,770 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

