Medigene Aktie News: Medigene am Donnerstagvormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Medigene. Die Medigene-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 1,84 EUR.

Der Medigene-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 1,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Medigene-Aktie bis auf 1,84 EUR. Bei 1,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 320 Medigene-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Medigene-Aktie damit 36,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,35 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Medigene-Aktie 35,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Medigene seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Medigene am 17.08.2023.

Medigene dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 26.04.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Medigene rechnen Experten am 14.05.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Medigene 2024 einen Verlust in Höhe von -0,440 EUR ausweisen wird.

