Medigene Aktie News: Medigene zieht am Vormittag deutlich an

19.01.24 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Medigene. Die Medigene-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 7,1 Prozent im Plus bei 1,51 EUR.

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 7,1 Prozent auf 1,51 EUR zu. Die Medigene-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,54 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,41 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 33 Medigene-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 2,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,66 Prozent. Bei 1,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,25 Prozent könnte die Medigene-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Am 17.08.2023 lud Medigene zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Medigene am 21.03.2024 präsentieren. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,770 EUR je Aktie in den Medigene-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht Hot Stocks heute: Besprechung: Fresenius, LPKF Laser und Medigene Diese Unternehmen waren die größten Kapitalvernichter 2021

