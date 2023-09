Medigene Aktie News: Medigene am Dienstagmittag stabil

So entwickelt sich Medigene

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Medigene. Mit einem Kurs von 1,73 EUR zeigte sich die Medigene-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Bei der Medigene-Aktie ließ sich um 12:02 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 1,73 EUR. Kurzfristig markierte die Medigene-Aktie bei 1,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Medigene-Aktie bis auf 1,72 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,73 EUR. Bisher wurden heute 3.230 Medigene-Aktien gehandelt.

Am 25.11.2022 markierte das Papier bei 2,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Medigene-Aktie liegt somit 29,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 1,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Medigene-Aktie.

Medigene ließ sich am 17.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Medigene Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Medigene dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Medigene im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,790 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Diese Unternehmen waren die größten Kapitalvernichter 2021

Hot Stocks heute: Konter möglich, BioNTech-Trade gestartet, Gold hopp oder top