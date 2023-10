Medigene Aktie News: Medigene am Freitagvormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Medigene. Das Papier von Medigene gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,0 Prozent auf 1,53 EUR abwärts.

Die Medigene-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 08:19 Uhr um 5,0 Prozent auf 1,53 EUR ab. Die Medigene-Aktie sank bis auf 1,53 EUR. Bei 1,53 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.200 Medigene-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2023 bei 1,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Medigene-Aktie mit einem Verlust von 1,63 Prozent wieder erreichen.

Medigene gewährte am 17.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Medigene Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Medigene rechnen Experten am 13.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Medigene 2023 einen Verlust in Höhe von -0,770 EUR ausweisen wird.

