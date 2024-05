Medigene Aktie News: Bären lasten am Vormittag auf Medigene

Kurs der Medigene

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Medigene. Die Medigene-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 10,1 Prozent im Minus bei 1,25 EUR.

Die Medigene-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 10,1 Prozent bei 1,25 EUR. Der Kurs der Medigene-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,21 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.383 Medigene-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2024 bei 2,74 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 119,40 Prozent könnte die Medigene-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,21 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Medigene-Aktie 3,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Medigene-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.

Am 26.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Medigene hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 3,59 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,59 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Medigene im Jahr 2024 -0,427 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

